Воздушная тревога в большинстве областей Украины, запущены ракеты: все подробности (обновляется)
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россия могла запустить ракеты по Украине
Близько 13:30 у Києві та низці областей України було оголошено масштабну тривогу, пізніше вона поширилася майже на всю країну. Попередньо ворог здійснив пуски крилатих ракет. Також у Повітряних силах повідомили про виліт 12 одиниць Ту-95мс, вони дістануться пускових рубежів близько 17:00.
"Телеграф" стежить за всіма подіями в онлайн-режимі.
14:11 Вибухи на Вінниччині!
14:06 Ракети над Вінницькою областю, повідомили у ПС
13:59 Вибухи на Житомирщині!
13:55 У Повітряних силах повідомили про загрозу і у західних регіонах. Тривога поширилась і на них.
13:50 У КМВА також повідомляють про пуски ракет. "Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. Знаходьтеся в укриттях!" – сказав Сергій Попко, начальник КМВА.
13:45 У Повітряних силах повідомили, що 12 ворожих Ту-95мс вилетіли з аеродрому "Олень", Мурманської області Росії. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00.
13:35 Також про небезпеку попередили і в офісі президента України.
13:30 У Повітряних силах України заявили, що у центральних та північних областях є ракетна загроза. Там було оголошено повітряну тривогу.
Раніше в Держдепі США заявили, що російські війська останніми днями значно збільшили інтенсивність обстрілів України для того, щоб позбавити її основного джерела доходів.