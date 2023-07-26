Воздушная тревога в большинстве областей Украины, запущены ракеты: все подробности (обновляется)

россия могла запустить ракеты по Украине

Близько 13:30 у Києві та низці областей України було оголошено масштабну тривогу, пізніше вона поширилася майже на всю країну. Попередньо ворог здійснив пуски крилатих ракет. Також у Повітряних силах повідомили про виліт 12 одиниць Ту-95мс, вони дістануться пускових рубежів близько 17:00.

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14:11 Вибухи на Вінниччині!

14:06 Ракети над Вінницькою областю, повідомили у ПС

13:59 Вибухи на Житомирщині!

13:55 У Повітряних силах повідомили про загрозу і у західних регіонах. Тривога поширилась і на них.

13:50 У КМВА також повідомляють про пуски ракет. "Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. Знаходьтеся в укриттях!" – сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

13:45 У Повітряних силах повідомили, що 12 ворожих Ту-95мс вилетіли з аеродрому "Олень", Мурманської області Росії. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00.

13:35 Також про небезпеку попередили і в офісі президента України.

13:30 У Повітряних силах України заявили, що у центральних та північних областях є ракетна загроза. Там було оголошено повітряну тривогу.

Раніше в Держдепі США заявили, що російські війська останніми днями значно збільшили інтенсивність обстрілів України для того, щоб позбавити її основного джерела доходів.