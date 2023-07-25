Використовує їжу як зброю: у США розповіли, навіщо росія посилює обстріл України

Удари по портах позбавляють Україну можливості експортувати їжу

Російські війська останніми днями значно збільшили інтенсивність обстрілів України для того, щоб позбавити її основного джерела доходів.

Спікер Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу заявив, що підтримка України з боку Заходу залишиться непохитною.

Він нагадав, що обстріл почався після того, як росія вийшла із зернової угоди. Вони призвели до загибелі та поранень десятків мирних жителів, а також до руйнування об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, серед яких Спасо-Преображенський собор в Одесі.

Представник Держдепу також додав, що ударам також зазнає портова інфраструктура, яка використовується для відправки зерна, що може вдарити по сотнях тисяч людей по всьому світу.

"Ці зловмисні удари ще раз ілюструють готовність Росії використовувати продовольство як зброю у своїй незаконній війні проти України", — зазначив Міллер.

Він наголосив, що росіяни хочуть позбавити українську економіку основного джерела доходів, а тому нехтує потребами у їжі всіх людей у світі.

Як повідомлялося раніше, росіяни вже кілька днів поспіль обстрілюють Одесу та область. Так у ніч на 23 липня російські окупанти завдали удару Спасо-Преображенському собору УПЦ. Загалом після атаки було пошкоджено 25 пам’яток архітектури.

24 липня окупанти знову завдали ударів по Одеській області і ледь не знищили шість румунських річкових суден на Дунаї.