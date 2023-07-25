Использует еду как оружие: в США рассказали, зачем россия усиливает обстрелы Украины

Удары по портах лишают Украину возможности экспортировать еду

Российские войска в последние дни значительно увеличили интенсивность обстрелов Украины для того, чтобы лишить ее основного источника доходов.

Как передает Укринформ, спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что поддержка Украины со стороны Запада останется непоколебимой.

Он напомнил, что обстрелы начались после того, как россия вышла из зерновой сделки. Они привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей, а также разрушению объектов мирового наследия ЮНЕСКО, среди которых Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Представитель Госдепа также добавил, что ударам также подвергается портовая инфраструктура, которая используется для отправки зерна, что может ударить по сотням тысяч людей по всему миру.

"Эти злонамеренные удары еще раз иллюстрируют готовность рф использовать продовольствие как оружие в своей незаконной войне против Украины", — отметил Миллер.

Он подчеркнул, что россияне хотят лишить украинскую экономику основного источника доходов, а потому пренебрегает потребностями в еде всех людей в мире.

Как сообщалось ранее, россияне уже несколько дней подряд обстреливают Одессу и область. Так в ночь на 23 июля российские оккупанты нанесли удар по Спасо-Преображенском соборе УПЦ. В целом после атаки были повреждены 25 памятников архитектуры.

24 июля оккупанты вновь нанесли удары по Одесской области и едва не уничтожили шесть румынских речных суден на Дунае.