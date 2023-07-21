Варианты вывозить украинское зерно без россии есть: эксперт озвучил все нюансы
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Как Украине быть с экспортом зерна, после отказа россиян участвовать в сделке
Украина может экспортировать свое зерно и без участия россии. Для этого на сегодняшний день существует сразу несколько путей.
Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил Стивен Хоррелл, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.
"Один из них – с помощью альтернативных методов, которые позволяют экспортировать лишь малую часть того, что перевозят крупные сухогрузы. При этом процесс инспекции был длительным и затяжным, что в определенной степени препятствовало экспорту зерна по морю.
Есть и другие способы, например, транспортировать зерно по суше: вверх по Дунаю и дальше на мировой рынок из портов Северной Европы, но это экспорт в гораздо меньших объемах", — сказал он.
Также Хоррелл отметил, что вывести сухогрузы Украине без участия в Черноморской зерновой инициативе будет сложно, ведь глобальные перевозки зависят от страхования.
"Поэтому если Россия будет угрожать этим перевозкам, то мировые грузоотправители не возьмут на себя такой риск", — добавил он.
Специалист считает, что Западу следовало бы сделать какое-то заявление о последствиях для россиян за определенные действия против экспорта зерна из Украины.
"Хотелось бы, чтобы было сделано определенное заявление о том, что Россия столкнется с последствиями, если ею будут предприняты попытки помешать перевозкам зерна или Россия начнет топить гражданские торговые суда, участвующие в морских перевозках", — сказал Хоррелл.
Также он выразил надежду, что ООН и Турция смогут провести успешные переговоры с россией по поводу продления зерновой сделки.
Ранее "Телеграф" писал, что в США объяснили свою позицию по поводу возможного сопровождения кораблей, вывозящих зерно из украинских портов.