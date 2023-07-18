Срыв "зернового соглашения": готовы ли США сопровождать корабли с украинским зерном

россия снова шантажирует мир недостатком продовольствия

россия заявила об остановке "зернового соглашения" 17 июля — в день его завершения согласно предыдущим договоренностям. В США рассказали, готовы ли предоставить сопровождение кораблей, вывозящих зерно из украинских портов.

На вопрос журналистов, возможно ли продолжение перевозки зерна с "каким-то эскортом", для защиты суден от российских атак, ответил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, Соединенные Штаты Америки не рассматривают возможность организовать военную блокаду в Черном море.

"Вы предлагаете нам просто попытаться провести блокаду — эффективную военную блокаду в Черном море… Нет, это не тот вариант, который активно рассматривается, которым мы активно занимаемся", — сказал он.

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Напомним, 17 июля истек срок действия последних договоренностей, постоянно продлевающихся с июля прошлого года. Спикер кремля дмитрий песков заявил, что договоренности "де-факто" закончились в понедельник. По его словам, москва недовольна невыполнением своих условий (требование поставлять миру собственную продовольствие и удобрения) и вернется к соглашению, когда их выполнят. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на это считает, что президент россии владимир путин хочет продления соглашения. Он пообещал поговорить с ним на эту тему.

Ранее член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук выразил "Телеграфу" надежду, что Турция отстоит работу зернового коридора, и объяснил, как будет действовать Украина в случае, если в зерновом шантаже кремль пойдет до конца.