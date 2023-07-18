Зрив "зернової угоди": чи готові США супроводжувати кораблі з українським зерном

росія знову шантажує світ нестачею продовольства

росія заявила про зупинення "зернової угоди" 17 липня — у день її завершення згідно з попередніми домовленостями. У США розповіли, чи готові надати супровід кораблів, які вивозять зерно з українських портів.

На запитання журналістів, чи можливе продовження перевезення зерна з "якимось ескортом", для захисту суден від російських атак, відповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

За його словами, Сполучені Штати Америки не розглядають можливості організувати військову блокаду у Чорному морі.

"Ви пропонуєте нам просто спробувати провести блокаду — ефективну військову блокаду в Чорному морі... Ні, це не той варіант, який активно розглядається, яким ми активно займаємося", — сказав він.

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Нагадаємо, 17 липня закінчився термін дії останніх домовленостей, які постійно продовжуються з липня минулого року. Спікер кремля дмитро пєсков заявив, що домовленості "де-факто" закінчилися в понеділок. За його словами, москва незадоволена невиконанням своїх умов (вимога постачати світові власне продовольство та добрива) і повернеться до угоди, коли їх виконають. Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, попри це, вважає, що президент рф володимир путін хоче продовження угоди. Він пообіцяв поговорити з ним на цю тему.

Раніше член комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук висловив "Телеграфу" надію, що Туреччина відстоить роботу зернового коридору, і пояснив, як діятиме Україна у разі, якщо у зерновому шантажі кремль піде до кінця.