Вихід росії із "зернової угоди" та натяки Ердогана. Що відбувається

Заяви росії вже призвели до незначного підняття цін

росія знову шантажує світ голодом, погрожуючи цього разу вже точно зупинити "зернову угоду", яка дозволяла поставляти збіжжя із заблокованих через війну морських портів України до інших країн.

Що заважає росіянам цього разу

17 липня якраз закінчився термін дії останніх домовленостей, які постійно продовжують з липня минулого року. Речник кремля дмитро пєсков заявив, що домовленості "де-факто" закінчилися в понеділок. І додав, що це не пов'язане з атакою на Кримський міст, а, мовляв, москва просто незадоволена невиконанням своїх умов (вимога постачати світові власне продовольство та добрива) і повернеться до угоди, коли їх виконають.Минулого тижня володимир путін скаржився, що "не було виконано жодного пункту, пов’язаного з тим, що у росії є свої інтереси".

Тому росія повідомила ООН, Туреччину та Україну про те, що не буде продовжувати угоду. Міжнародна морська організація ООН отримала від рф листа із відкликанням гарантій безпеки судноплавства у Чорному морі.

Зернова угода забезпечила гарантії того, що кораблі, які заходять і виходять з українських портів, не будуть піддаватися обстрілам. А окрема угода сприяла переміщенню російського продовольства та добрив. Хоча західні санкції і так не поширюються на сільськогосподарські поставки з москви, деякі компанії можуть побоюватися ведення бізнесу з росією.

Як росіяни вже нашкодили цінам на їжу

Після початку війни та блокування українського зерна світові ціни на продовольчі товари сягнули рекордних рівнів, а липнева угода допомогла їх знизити, пише The Bloomberg. У головній групі ризику дефіциту продовольства були та залишаються країни Африки та Близького Сходу, які залежали від імпорту доступного за ціною українського зерна.

Закриття коридору також вдарить по ключових покупцях, таких як Китай, Іспанія та Єгипет.

Видання зазначає, що порівняльні ф’ючерси на пшеницю на біржі Чикаго спочатку зросли на 4,2%, а на кукурудзу – на 2,5%.

Після заяви пєскова ціни на кукурудзі і пшеницю пішли вгору

Ризик полягає в довгостроковій перспективі, оскільки дорога експортна логістика (відправляти морем — найдешевше) може підштовхнути українських фермерів до подальшого скорочення врожаю, який і так скорочується під тягарем війни. Маршрути зерна через річку Дунай і через сусідів України з ЄС мають ззначно вищу вартість транспортування.

Як рф ловила облизня попередні рази

Угода була укладена в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини. З цього часу росія постійно говорить про те, що зупиняє угоду, але цього так і не відбувається:

29 жовтня 2022 року росія заявила, що припиняє участь у "зерновій угоді", причина — нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Але за підтримки Туреччини кораблі продовжили йти у Стамбул, ігноруючи росію, тому вже 2 листопада рф передумала та відновила свою участь. 17 листопада угоду продовжили ще на чотири місяці.

У березні росія намагалася зупинити угоду ще раз — але попри спроби шантажу партнерам вдалося знову продовжити дію "угоди" на тих самих умовах, на яких вона початково укладалася із терміном дії 120 днів.

24 квітня міністерство оборони росії заявило, що продовження зернової угоди перебуває під загрозою через атаки безпілотників в окупованому Севастополі 23 березня і 24 квітня, але нічого так і не сталося — у травні угоду було продовжено ще на 60 днів. Однак в останні місяці кількість суден, що відправляються з України, впала, а росію звинувачують у перешкоджанні долученню додаткових кораблів.

Ердоган натякнув на те, що рф погодиться

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попри сьогоднішню російську заяву щодо зернового коридору вважає, що президент росії володимир путін хоче продовження угоди, передає TRT Haber.

"Останніми днями ми активізували наші дипломатичні зусилля. Я хотів би подякувати всім сторонам, які причетні до досягнення цієї ініціативи. Попри сьогоднішню заяву, я вважаю, що мій друг путін, президент російської федерації, хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав", — сказав Ердоган.

Він додав, що проведе переговори з путіним у серпні, запевнивши, що путін ще й приїде у Стамбул, хоча у кремлі не підтверджували візит.

На минулому тижні Ердоган заявив, що він та президент путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".

Україна готова працювати без росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова продовжити роботу коридору без росії, його процитував прессекретар Сергій Никифоров.

"Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові. Якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", – сказав Никифоров.

Зерновий коридор без росії вже працював, коли та гучно відмовилася проводити перевірки, але за день змушена була повернутися, бо коридор продовжив працювати.

Реакція світу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вихід росії з угоди означає припинення відповідного пакту між ООН і москвою про сприяння експорту зерна та добрив з росії, повідомляє Reuters.

"Сьогоднішнє рішення рф завдасть удару по нужденним людям у всьому світі", — сказав він.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила цинічний крок росії щодо припинення чорноморської зернової ініціативи:

Велика Британія закликала росію відновити зернову угоду та взяти на себе зобов’язання щодо її повної реалізації, заявив речник МЗС Великої Британії.

"росія використала продовольство як зброю та перешкоджає доставці зерна до тих, хто його найбільше потребує. Сполучене Королівство засуджує відверту спробу росії завдати шкоди найбільш вразливим верствам населення", – сказав речник.

У Білому домі також заявили, що призупинення росією експорту зерна з України погіршить продовольчу безпеку та зашкодить мільйонам. Речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж закликав уряд росії негайно скасувати своє рішення".

Китай також висловив сподівання, що угода про транспортування зерна Чорним морем і надалі здійснюватиметься всеосяжним чином, повідомило його МЗС.

Як повідомляв "Телеграф", радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, чим для росії обернеться вихід із зернової угоди. Він наголосив, що рф зіткнеться з величезними "дипломатичними витратами", оскільки залишить багато країн світу без доступних продуктів харчування.