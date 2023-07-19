Не исключены вооруженные конвои: Зеленский рассказал о планах по продолжению "зерновой сделки" без рф

Украинские суда готовы продолжать экспорт зерна в нуждающиеся страны

После того, как россия объявила о выходе из "зерновой сделки", Украина начала разрабатывать подробный план дальнейшего экспорта продовольствия. Среди прочего, для охраны судов могут применить конвои.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Он также напомнил, что у Украины были договоренности с Турцией и ООН и они продолжают действовать даже после отказа россии.

Но, несмотря на договоренности, россия препятствует работе Черноморского "зернового коридора". Чтобы решить этот вопрос, Украина намерена вместе с Турцией работать над этим на разных уровнях. В ближайшее время глава государства пообещал предоставить информацию о том, как Украина видит работу коридора в дальнейшем, учитывая риски, которые может создавать россия.

Вместе с тем избежать этого поможет работа ООН на уровне ее главы Антониу Гутерриша — он должен сделать не только заявления, но и перейти к "твердым и четким" действиям. Также Зеленский намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос обеспечения безопасности украинских судов в Черном море, ведь сами владельцы судов не против и дальше экспортировать зерно, невзирая на возможные риски.

"Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их следует обсуждать не только с Турцией, но и другими нашими партнерами. Я собираюсь это обсудить. Я жду от Министерства инфраструктуры и наших военных четкий план, если это делать, как это может быть. Здесь требуется и международная поддержка. Мы должны все продумать и решить — делаем мы это или не делаем", — рассказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский намекнул на то, "зерновая сделка" может продолжится и без участия россии. Он напомнил, что между Украиной и страной-агрессором нет никаких договоренностей на этот счет.