Не виключені озброєні конвої: Зеленський розповів про плани щодо продовження "зернової угоди" без рф

Українські судна готові продовжувати експорт зерна до нужденних країн

Після того, як росія оголосила про вихід із "зернової угоди", Україна почала розробляти докладний план подальшого експорту продовольства. Серед іншого, для охорони суден можуть застосувати конвої.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції із прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Він також нагадав, що Україна мала домовленості з Туреччиною та ООН і вони продовжують діяти навіть після відмови росії.

Але, незважаючи на домовленості, росія перешкоджає роботі Чорноморського "зернового коридору". Щоб вирішити це питання, Україна має намір разом із Туреччиною працювати над цим на різних рівнях. Найближчим часом глава держави пообіцяв надати інформацію про те, як Україна бачить роботу коридору надалі з огляду на ризики, які може створювати росія.

Водночас уникнути цього допоможе робота ООН на рівні її голови Антоніу Гутерріша — він має зробити не лише заяви, а й перейти до "твердих та чітких" дій. Також Зеленський має намір обговорити з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом питання безпеки українських суден у Чорному морі, адже самі власники суден не проти й надалі експортувати зерно, незважаючи на можливі ризики.

"Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх слід обговорювати не лише з Туреччиною, але й іншими нашими партнерами. Я збираюся це обговорити. Я чекаю від Міністерства інфраструктури та наших військових чіткий план, якщо це робити, як це може бути. Тут потрібна і міжнародна підтримка. Ми маємо все продумати і вирішити — робимо ми це чи не робимо", — розповів Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський натякнув на те, що "зернова угода" може продовжитися і без участі росії. Він нагадав, що між Україною та країною-агресором немає жодних домовленостей щодо цього.