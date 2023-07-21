Варіанти вивозити українське зерно без росії є: експерт озвучив усі нюанси

Як Україні бути з експортом зерна, після відмови росіян брати участь у угоді

Україна може експортувати своє зерно та без участі росії. Для цього сьогодні існує відразу кілька шляхів.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив Стівен Хоррелл, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики.

"Один із них – за допомогою альтернативних методів, які дозволяють експортувати лише малу частину того, що перевозять великі суховантажі. При цьому процес інспекції був тривалим і затяжним, що певною мірою перешкоджало експорту зерна по морю.

Є й інші способи, наприклад, транспортувати зерно суходолом: вгору Дунаєм і далі на світовий ринок із портів Північної Європи, але це експорт у набагато менших обсягах", — сказав він.

Також Хоррелл зазначив, що вивести суховантажі Україні без участі у Чорноморській зерновій ініціативі буде складно, адже глобальні перевезення залежать від страхування.

"Тому якщо росія загрожуватиме цим перевезенням, то світові відправники вантажів не візьмуть на себе такий ризик ", — додав він.

Фахівець вважає, що Заходу слід зробити якусь заяву про наслідки для росіян за певні дії проти експорту зерна з України.

"Хотілося б, щоб було зроблено певну заяву про те, що росія зіткнеться з наслідками, якщо нею будуть спроби перешкодити перевезенням зерна або росія почне топити цивільні торгові судна, що беруть участь у морських перевезеннях", — сказав Хоррелл.

Також він висловив сподівання, що ООН та Туреччина зможуть провести успішні переговори з росією щодо продовження зернової угоди.

Раніше "Телеграф" писав, що у США пояснили свою позицію щодо можливого супроводу кораблів, які вивозять зерно з українських портів.