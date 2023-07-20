Зернова блокада: посол оцінив ймовірність зіткнення турецького та російського флотів

Москва хоче витіснити Україну з ринку продовольства

Пряме зіткнення у Чорному морі турецького та російського флотів через збереження роботи зернового коридору є вкрай малоймовірним варіантом.

Про це розповів в ефірі єдиного марафону новин посол України у Туреччині Василь Боднар.

"Щодо зіткнення російського та турецького флотів, то це поки що видача бажаного за дійсне. Сумніваюся, що Туреччина може піти на відкрите збройне протистояння з росією, оскільки це означає залучення до конфлікту НАТО", — зазначив дипломат.

При цьому він додав, що якщо російські кораблі нападуть на турецькі, то це буде відкриття другого фронту, а тому в росії на такий крок швидше за все не підуть.

За його словами, спробою зірвати зернову угоду росія хоче зайняти місце України на світовому ринку, а всі вимоги щодо зняття санкцій є лише ширмою та спробою зняти з себе відповідальність.

"Це подвійна небезпека, тому слід вирішити цю ситуацію більш-менш мирним способом", — сказав Боднар.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор володимир путін після оголошення блокади українських портів заявив, що кремль може повернутися до участі в угоді, якщо Захід виконає низку умов.