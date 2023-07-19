Блокада росією Чорного моря: У США сказали, чи втручатимуться

США допоможуть Україні з пошуком інших шляхів постачання

У США не готові робити будь-які кроки щодо деблокади українських морських портів після заяви росії про те, що всі судна, які туди прямують, вважатимуться перевізниками військового обладнання.

Як заявила під час брифінгу речник Білого дому Карін Жан-П’єр, у США не розглядають можливості прямого втручання в ситуацію і не надаватимуть підтримки судам, що рухаються в українські порти.

"Мені нема чого повідомити про те, що стосується морської частини", — зазначила вона.

При цьому вона додала, що США нададуть посильну допомогу, щоб допомогти Україні з експортом продуктів харчування на світовий ринок іншими шляхами.

Варто зазначити, що таку заяву напередодні зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі. За його словами, Штати точно не мають наміру влаштовувати ефективну військову блокаду чорноморських портів.

Як повідомлялося раніше, у російському міноборони раніше заявили, що з 20 липня будуть вважати всі судна, які прямують до портів України як "легітимні цілі". Крім того, у Москві пригрозили розцінювати всі країни, під чиїми прапорами ходять такі судна, залучені до війни.

Тобто росія дала зрозуміти, що має намір топити всі кораблі, які заходитимуть до українських територіальних вод.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський натякнув на те, що "зернова угода" може продовжуватися і без участі росії. Він нагадав, що між Україною та країною-агресором немає жодних домовленостей щодо цього, а також припустив, що судна можуть переміщатися під прикриттям озброєних конвоїв.