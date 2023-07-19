Блокада россией Черного моря: В США сказали, будут ли вмешиваться

США помогут Украине с поиском других путей поставок

В США не готовы предпринимать какие-либо шаги относительно деблокады украинских морских портов после заявления россии о том, что все суда, которые туда следуют, будут считаться перевозчиками военного оборудования.

Как заявила во время брифинга спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, в США не рассматривают возможности прямого вмешательства в ситуацию и не будут оказывать поддержку следующим в украинские порты судам.

"Мне нечего сообщить о том, что касается морской части", — отметила она.

При этом она добавила, что США окажут посильную помощь в том, чтобы помочь Украине с экспортом продуктов питания на мировой рынок другими путями.

Стоит отметить, что подобное заявление накануне сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби. По его словам, Штаты точно не намерены устраивать эффективную военную блокаду черноморских портов.

Как сообщалось ранее, в российском минобороны ранее заявили, что с 20 июля будут считать все суда, которые следуют в порты Украины как "легитимные цели". Кроме того, в Москве пригрозили расценивать все страны, под чьими флагами ходят такие суда, вовлеченными в войну.

То есть россия дала понять, что намерена топить все корабли, которые будут заходить в украинские территориальные воды.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, "зерновая сделка" может продолжаться и без участия россии. Он напомнил, что между Украиной и страной-агрессором нет никаких договоренностей на этот счет, а также допустил, что судна могут перемещаться под прикрытием вооруженных конвоев.