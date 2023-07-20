Зерновая блокада: посол оценил вероятность столкновения турецкого и российского флотов

Москва хочет вытеснить Украину из рынка продовольствия

Прямое столкновение в Черном море турецкого и российского флотов из-за сохранения работы зернового коридора является крайне маловероятным вариантом.

Об этом рассказал в эфире единого марафона новостей посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Что касается столкновения русского и турецкого флотов, то это пока выдача желаемого за действительное. Сомневаюсь, что Турция может пойти на открытое вооруженное противостояние с россией, поскольку это означает вовлечение в конфликт НАТО", — отметил дипломат.

При этом он добавил, что если российские корабли нападут на турецкие, то это будет открытием второго фронта, а потому в россии на такой шаг скорее всего не пойдут.

По его словам, попыткой сорвать зерновую сделку россия хочет занять место Украины на мировом рынке, а все требования о снятии санкций являются лишь ширмой и попыткой снять с себя ответственность.

"Это двойная опасность, поэтому следует решить эту ситуацию более или менее мирным способом", — сказал Боднар.

Как сообщалось ранее, российский диктатор владимир путин после объявления блокады украинских портов заявил, что кремль может вернуться к участию в сделке, если Запад выполнит ряд условий.