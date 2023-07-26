Россияне запустили по Украине ракеты с Каспийского моря

В Украине снова масштабная тревога

В областях Украины вновь раздаются сигналы воздушной тревоги. Сообщается о пусках ракет с акватории Каспийского моря. По данным мониторинговых пабликов речь идет о крылатых ракетах X101/505, что были выпущены стратегической авиацией.

Информацию уже также официально подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет из 12 Ту-95мс из района Каспийского моря!", — говорится в сообщении.

17:50 Сигналы воздушных тревог начали звучать во многих областях Украины.

17:22 "Ориентировочное время подлета крылатых ракет с Каспия час-полтора! Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17:40! Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории России и временно оккупированных территорий! Будьте внимательны! Направляйтесь в укрытие!", — ВСУ.

17:10 Помимо крылатых ракет на юго-востоке Украины опасность применения баллистического вооружения противника.

"Ракетная опасность – юго-восток! Вероятно баллистика!", — говорят в ВСУ.