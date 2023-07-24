В Сумах прогремел мощный взрыв: что известно

В городе существует ракетная опасность

В городе Сумы были слышны взрывы. По всей области началась воздушная тревога.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, по данным местных Telegram-пабликов, 24 июля жители областного центра могли слышать мощный взрыв. При этом в Воздушных силах ВСУ сообщили о воздушной опасности.

"Сумская область – ракетная опасность! Возможна работа ПВО", — говорится в сообщении.

Сейчас в городе и области звучат сирены.

В Сумской ОВА уже официально подтвердили работу ПВО по вражеским целям. Людей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, несколько недель назад российский беспилотник влетел в жилую многоэтажку в Сумах. Люди оказались под завалами, а дом частично обрушился. После этого стало известно о погибших.

Также мы сообщали, что после выхода рф из "зернового соглашения" страна-агрессор решила устроить блокаду на Черном море и занялась террором портовых городов. Больше всего от ракетных атак страдает Одесса. Во время одного из последних ударов вражеская ракета попала прямо в центр города. Разрушения получил Спасо-Преображенский собор и другие гражданские объекты.