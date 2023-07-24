Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко объяснил "Телеграфу", что стоит за ударами врага по портам Украины

Совершенно очевидно, что россия, заявив неделю назад о выходе из зерновой сделки, пытается разрушить экспортные возможности Украины, атакуя портовую инфраструктуру.

А потом в рф скажут – ну, давайте, мы готовы вернуться в соглашение. Уговорили… «Жест доброй воли". Вот только перед этим агрессор хочет лишить Украину реальной возможности экспортировать зерно морем в существенных объемах. И, гипотетически, вернувшись в сделку и причинив перед этим максимальный вред нашим экспортным возможностям, рф начнет обвинять Украину. Мол, смотрите, мы тут делаем "жесты доброй воли", а Украина не способна обеспечить условия соглашения, которого настоятельно добивалась!

То, что мы сейчас видим в исполнении страны-агрессора – это смесь сугубо военной операции с информационной.

Но тут следует обратить внимание еще на один момент. Удары по той же портовой инфраструктуре Дуная являются в определенной мере результатом безудержного, глупого пиара, который проводили некоторые чиновники и медиа. Мол, мы в разы в последнее время увеличили экспорт через дунайские порты! И так далее…

С моей точки зрения, такого рода раздувание данной темы сродни нарушениями, связанным с фотографированием и видеофискацией, с последующим выкладыванием в сеть, объектов, пораженных российскими ракетами и дронами.

Это логично воспринимается как помощь врагу, как наведение на нашу инфраструктуру. И пиар на работе портов ничем от такого не отличается. Это такая же наводка ракет и дронов врага.

Об этом следует задуматься – и сделать соответствующие выводы.

То же самое касается пиара на объектах по производству боеприпасов, ремонту вооружений и техники.