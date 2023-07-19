Обстрелы портов с зерном. Как мир реагирует на преступление россиян

Посол США заявила, что Украина готова кормить мир, но бездушные действия hоссии негативно отражаются на миллионах нуждающихся.

В мире возмутились ночной атакой россиян по зерновым терминалам в портах Одесса и Черноморск, в результате чего было уничтожено более 60 тысяч тонн зерна. Эти терминалы были задействованы в функционировании "зернового коридора".

"Телеграф" собрал реакции мероприятия на циничную атаку россии:

Германия: Каждая бомба бьет по беднейшим

Глава МИД Германии Анналена Бербок в Twitter резко осудила удары по Одессе, подчеркнув, что россия создает продовольственный кризис.

"Он (путин, — ред.) лишает мир какой-либо надежды на прибытие украинского зерна. Каждая из его бомб бьет и по самым бедным людям мира", — подчеркнула она.

Министр добавила, что хотя путь через Черное море вряд ли возможно полноценно заменить, Германия поддерживает Украину и президента Владимира Зеленского, чтобы сделать все возможное и найти альтернативные маршруты экспорта водным, железнодорожным и дорожным транспортом.

США: бездушные действия рф негативно отражаются на миллионах

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала последние действия россии актами жестокости, которые негативно отражаются на миллионах нуждающихся в помощи:

"Еще больше актов жестокости — на фоне того, как россия использует продовольствие как оружие, исходя из Черноморской зерновой инициативы, последние две ночи она поражает портовую инфраструктуру и зерновые терминалы в Одессе ракетами и беспилотниками. Украина готова кормить мир, но бездушные решения россии негативно отражаются "на миллионах нуждающихся людей", — написала Бринк.

Великобритания

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что россия беспощадно разбомбила Одесский порт, нацелившись на зернохранилища и терминалы погрузки зерна.

"Итак, россия вышла из зернового соглашения, которое было заключено, чтобы гарантировать, что глобальная цепочка не будет прервана обстрелами россии территории Украины. А затем беспощадно разбомбила Одесский порт, целясь в зернохранилища и терминалы погрузки зерна", — написала посол.

Другие оценки

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке считает, что своими сокрушительными атаками на гражданскую инфраструктуру в Одессе россия начала фактическую морскую блокаду Украины. Репке пишет, что с воскресенья в Украину не зашло ни одно судно, 11 грузовых судов в ловушке.

Это приведет к проблемам со страхованием судов и грузов, в результате чего все гражданские перевозки в Украину и из Украины были прекращены, цитирует журналист морского эксперта.

"Сегодня ночью россия специально атаковала и сильно повредила зерновые мощности в Одесском порту. Это не что иное, как террор, а вместе с ним россия — чуть больше, чем отвратительное государство-изгой", — пишет Рёпке.

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт считает, что удар был явно направлен на уничтожение возможностей Украины экспортировать зерно в мир.

"Еще один еще более массовый российский ракетный удар по Одессе сегодня вечером явно направлен на уничтожение возможностей Украины экспортировать зерно в мир. И противовоздушная оборона выглядит менее плотной вокруг Одессы, чем в Киевской области", — написал Бильдт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 июля истек срок действия последних договоренностей, которые постоянно продлеваются с июля прошлого года. Москва недовольна невыполнением своих условий (требование поставлять миру собственную продовольствие и удобрения) и вернется к соглашению, когда их выполнят. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на это, считает, что президент россии владимир путин хочет продления соглашения. Он пообещал поговорить с ним на эту тему.