Укр

Разблокировать зерновой коридор может помочь НАТО: Зеленский рассказал о переговорах со Столтенбергом

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Зерно
Зерно

Президент напомнил, что блокировка зернового коридора затронет всех

Официальный Киев инициировал проведение консультаций на уровне Совета Украина НАТО, чтобы обсудить поведение россии в Черном море.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, об этом он говорил с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом в субботу, 22 июля.

По его словам, разговор касался темы соглашений, заключенных во время саммита в Литве, а также о вступлении Украины в НАТО и получения гарантий безопасности.

"Говорили и о ситуации в безопасности сейчас, в частности о российских агрессивных шагах в Черном море. Любая дестабилизация в этом регионе и срыв работы экспортных путей будут означать проблемы с соответствующими последствиями для всех в мире. Ценовой кризис – наименьшее из возможных последствий", — отметил он.

В частности, подчеркнул глава государства, это касается "зернового коридора", для разблокирования работы которого будет созван Совет Украина-НАТО.

"Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Безопасный кризис в Черном море мы можем преодолеть", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, 19 июля, после выхода из зерновой сделки, россия объявила "временно опасными" часть акватории нейтральных вод в Черном и Азовском морях, а все суда, которые следуют в украинские порты, она будет расценивать, как "законные цели". Тем самым рф объявила блокаду украинских портов.

21 июля украинское Минобороны ответило на эту выходку россии и аналогичным образом объявило о блокаде российских портов.

Теги:
#НАТО #Зерно #Йенс Столтенберг #Владимир Зеленский