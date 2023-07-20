Корабли под прицелом: что означают заявления россии и Украины о судоходстве в Черном море

Киев элегантно зеркалит действия москвы и при этом действует по закону, говорит полковник ВСУ

После того, как россияне вышли из зернового соглашения и ввели блокаду Черного моря, пригрозив уничтожать любые суда, идущие в украинское порты (и из них), прилетел ответ. Минобороны Украины заявило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов рф и морских портов нашей страны, находящихся во временной оккупации, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения. Со всеми соответствующими рисками.

Полковник ВСУ Владислав Селезнев проанализировал для "Телеграфа" эти словесные баталии и их вероятные последствия.

По мнению военного эксперта, украинское Министерство обороны (МО) показало — в игру международного шантажа можно играть вдвоем. И берет на вооружение те кейсы, которые продвигает российская власть в лице минобороны рф.

— Причем, в отличие от россиян, мы имеем на это полное право, — уверяет эксперт. — В соответствии с международными нормами, Керченский пролив является зоной ответственность украинской стороны. И мы спокойно можем блокировать любое судоходство в акватории Керчь-Еникальского канала (который связывает Черное и Азовское моря) и, соответственно, в Северо-восточной части Черного моря. Это территориальные воды Украины, где сейчас временно осуществляет разного рода незаконную деятельность рф. И эту самую деятельность мы имеем все основания пресекать. Всеми возможными способами. О чем и сообщили сейчас во всеуслышание.

Полковник ВСУ сомневается, что украинская сторона с 21 июля начнет ликвидировать корабли, идущие под российскими флагами в сторону портов Азовского и Черного моря либо из них.

— Хотя возможности для этого есть, — уверяет он. — Да, расстояние далековато для тех же ракет типа "Гарпун". Но у нас есть морские дроны-камикадзе. Причем, судя по участившейся "бавовне" в Севастопольской бухте, по недавнему привету Крымскому мосту, а также по прецедентам, когда такие дроны достигали берегов Новороссийска, нельзя исключать соответствующих ударов в районах, которые названы нашим МО небезопасными.

Но, продолжает Владислав Селезнев, сейчас расчет скорее не на морской бой как таковой, а на то, что страховые кейсы для российских морских грузов уйдут в небеса.

— Ведь риски для страховых компаний выросли в разы. Тем более, — подчеркивает эксперт, – там понимают и то, что Украина имеет все законные основания действовать в том районе так, как посчитает нужным. То есть, мы передаем четкий сигнал путину — в ту игру, в которую вы хотели поиграть сами, можно играть вдвоем. И когда страховые компании будут отказываться страховать российские грузы и корабли "в связи с новыми обстоятельствами", морская экономическая деятельность рф в части Азовского и Черного морей окажется под вопросом.

Если вы сейчас зайдете на профильные ресурсы – трафики морских перевозок — увидите, что на входе в Керченский пролив, причем, с двух сторон, скопилось огромное количество кораблей. И очевидно, что все они действуют в интересах рф. Перевозят ее сырую нефть, ее (а также украденное у Украины) зерно и так далее. А теперь есть большая вероятность, что взвоют и перевозчики, и соответствующие структуры в самой стране-агрессоре, — говорит военный эксперт.

При этом, отмечает полковник ВСУ, действия украинской стороны весьма элегантны. Мы просто зеркалим россиян. Причем, в отличие от них, действуем по закону.

— А им и крыть-то нечем. Обращаться в международные институты и организации? Так, во-первых, рф сама их "вертела". А во-вторых, мы уже видели их импотентность. После того, как россия в очередной раз заявила о готовности реализовывать морскую блокаду Украины, кто из международных организаций и институций, призванных обеспечивать безопасность морских торговых перевозок, сделал хоть какое-то заявление? Пусть даже в ракурсе набившей оскомину озабоченности? Никто. Все тихонечко наблюдают — что будет дальше. Ну, а раз те, кто призван решать данные проблемы, этого не делает, инициативу в свои руки берет украинская сторона, — поясняет Владислав Селезнев.

После таких заявлений украинской стороны ставки страховых компаний, которые еще рисковали, сотрудничая с рф, взлетят в небеса, либо они просто перестанут страховать грузы и корабли, которые выполняют морские грузовые перевозки в порты Черного и Азовского морей, резюмировал военный эксперт.