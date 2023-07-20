Кораблі під прицілом: що означають заяви росії та України про судноплавство у Чорному морі

Київ елегантно дзеркалить дії Москви і при цьому діє згідно із законом, каже полковник ЗСУ

Після того, як росіяни вийшли із зернової угоди і ввели блокаду Чорного моря, пригрозивши знищувати будь-які судна, що йдуть в українські порти (і з них), прилетіла відповідь. Міноборони України заявило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів росії і морських портів нашої країни, що знаходяться в тимчасовій окупації, можуть розглядатися Україною як ті, що перевозять вантажі військового призначення. З усіма відповідними ризиками.

Полковник ЗСУ Владислав Селезньов проаналізував для "Телеграфу" ці словесні баталії та їх ймовірні наслідки.

На думку військового експерта, українське Міністерство оборони (МО) показало, що в гру міжнародного шантажу можна грати удвох. І бере на озброєння ті кейси, які просуває російська влада в особі міноборони рф.

— Причому на відміну від росіян ми маємо на це повне право, — запевняє експерт. — Відповідно до міжнародних норм, Керченська протока є зоною відповідальності української сторони. І ми спокійно можемо блокувати будь-яке судноплавство в акваторії Керч-Єнікальського каналу (що пов’язує Чорне та Азовське моря) та, відповідно, у Північно-східній частині Чорного моря. Це територіальні води України, де зараз тимчасово здійснює різноманітні незаконні дії рф. І цю саму діяльність ми маємо всі підстави припиняти. Усі можливі способи. Про що й повідомили зараз привселюдно.

Полковник ЗСУ сумнівається, що українська сторона з 21 липня почне ліквідувати кораблі, що йдуть під російськими прапорами у бік портів Азовського та Чорного моря або з них.

— Хоча можливості для цього є, — запевняє він. — Так, відстань далека для тих же ракет типу "Гарпун". Але у нас є морські дрони-камікадзе. Причому, судячи з "бавовни", що частішає в Севастопольській бухті, по недавньому привіту Кримському мосту, а також по прецедентах, коли такі дрони досягали берегів Новоросійська, не можна виключати відповідних ударів у районах, які названі нашим МО небезпечними.

Але, продовжує Владислав Селезньов, зараз розрахунок скоріше не на морський бій як такий, а на те, що страхові кейси для російських морських вантажів підуть у небо.

— Адже ризики страхових компаній зросли в рази. Тим більше, — наголошує експерт, — там розуміють і те, що Україна має усі законні підстави діяти у тому районі так, як вважатиме за потрібне. Тобто ми передаємо чіткий сигнал путіну — у ту гру, в яку ви хотіли пограти самі, можна грати удвох. І коли страхові компанії будуть відмовлятися страхувати російські вантажі та кораблі "у зв’язку з новими обставинами", морська економічна діяльність росії в частині Азовського та Чорного морів опиниться під питанням.

Якщо ви зараз зайдете на профільні ресурси – трафіки морських перевезень – побачите, що на вході в Керченську протоку, причому, з обох боків, зібралася величезна кількість кораблів. І зрозуміло, що всі вони діють на користь росії. Перевозять її сиру нафту, її (а також вкрадене в України) зерно тощо. А тепер є велика ймовірність, що завиють і перевізники, і відповідні структури в самій країні-агресорі, — каже військовий експерт.

При цьому, зазначає полковник ЗСУ, дії української сторони є досить елегантними. Ми просто дзеркалимо росіян. Причому, на відміну від них, діємо згідно із законом.

— А їм і крити нічим. Звертатися до міжнародних інститутів та організацій? Так, по-перше, рф сама їх "крутила". А по-друге, ми вже бачили їхню імпотентність. Після того, як росія вкотре заявила про готовність реалізовувати морську блокаду України, хто з міжнародних організацій та інституцій, покликаних забезпечувати безпеку морських торговельних перевезень, зробив хоч якусь заяву? Нехай навіть у ракурсі стурбованості, що вже набила оскому? Ніхто. Усі тихенько спостерігають, що буде далі. Ну, а якщо ті, хто покликаний вирішувати ці проблеми, цього не робить, ініціативу в свої руки бере українська сторона, — пояснює Владислав Селезньов.

Після таких заяв української сторони ставки страхових компаній, які ще ризикували, співпрацюючи з рф, злетять у небеса, або вони просто перестануть страхувати вантажі та кораблі, які виконують морські вантажні перевезення до портів Чорного та Азовського морів, резюмував військовий експерт.