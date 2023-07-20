Україна висунула сильний ультиматум щодо торгівлі з росіянами у Чорному морі: заява Міноборони

Україна має можливості для відсічі російської агресії на морі

Україна вирішила відповісти дзеркальними заходами на зухвалу витівку росіян із блокадою судноплавства у Чорному морі.

Про це повідомляє Міноборони України.

Військові зазначили, що ЗСУ довели ситуацією з крейсером "Москва" те, що Україна має можливості для відсічі російської агресії на морі. У зв’язку з цим, як заходи у відповідь на тероризм з боку росії в Чорному морі, в нашій країні висунули свій ультиматум.

"З 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначають у відомстві, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія вийшла із "зернової угоди". І доки в Україні розглядають варіант її продовження вже без Росії, у країні-агресора вирішили влаштувати блокаду судноплавства у Міжнародних водах Чорного моря.