Украина выдвинула сильный ультиматум о торговле с россиянами в Черном море: заявление Минобороны

У Украины есть возможности для отпора российской агрессии на море

Украина решила ответить зеркальными мерами на дерзкую выходку россиян с блокадой судоходства в Черном море.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Военные отметили, что ВСУ доказали ситуацией с крейсером "Москва" то, что у Украины есть возможности для отпора российской агрессии на море. В связи с этим, в качестве ответных мер на терроризм со стороны рф в Черном море, в нашей стране выдвинули свой ультиматум.

"С 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов российской федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ведомстве, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия вышла из "зерновой сделки". И пока в Украине рассматривают вариант её продления уже без россии, в стране-агрессора решили устроить блокаду судоходства в Международных водах Черного моря.