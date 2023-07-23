Услышали призыв Зеленского: в НАТО пройдет заседание из-за агрессии рф в Черном море, подробности

Встреча состоится на уровне послов

В НАТО отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации на Черном море и дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом сообщает dpa.

По данным агентства, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, после призыва Зеленского во время вечернего обращения, решил созвать новосозданный Совет Украина-НАТО. Заседание запланировано на 26 июля.

"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море", — говорит пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Она добавила, что встреча состоится на уровне послов.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия вышла из "зерновой сделки". И пока в Украине рассматривают вариант её продления уже без россии, в стране-агрессора решили устроить блокаду судоходства в Международных водах Черного моря, а также бомбить порты и их инфраструктуру. От новых массированных атак больше всего страдает Одесса. Например, только за ночь 23 июля по областному центру выпустили пять видов ракет. Погиб человек, а разрушения получили и гражданский объекты. В частности, был разрушен Спасо-Преображенский собор.