Почули заклик Зеленського: в НАТО пройде засідання через агресію Росії в Чорному морі, подробиці

Зустріч відбудеться на рівні послів

У НАТО відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського через масований обстріл Одеси.

Про це повідомляє dpa.

За даними агентства, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після заклику Зеленського під час вечірнього звернення вирішив скликати новостворену Раду Україна-НАТО. Засідання заплановане на 26 липня.

"Сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море", — каже прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.

Вона додала, що зустріч відбудеться на рівні послів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія вийшла із "зернової угоди". І поки в Україні розглядають варіант її продовження вже без Росії, в країні-агресора вирішили влаштувати блокаду судноплавства в Міжнародних водах Чорного моря, а також бомбардувати порти та їх інфраструктуру. Від нових масованих атак найбільше страждає Одеса. Наприклад, лише за ніч 23 липня обласним центром випустили п’ять видів ракет. Загинула людина, а руйнування зазнали і цивільні об’єкти. Зокрема, було зруйновано Спасо-Преображенський собор.