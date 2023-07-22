Розблокувати зерновий коридор може допомогти НАТО: Зеленський розповів про переговори зі Столтенбергом

Президент нагадав, що блокування зернового коридору торкнеться всіх

Офіційний Київ ініціював проведення консультацій на рівні Ради України НАТО, щоб обговорити поведінку росії в Чорному морі.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, про це він говорив із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у суботу, 22 липня.

За його словами, розмова стосувалася теми угод, укладених під час саміту в Литві, а також щодо вступу України до НАТО та отримання гарантій безпеки.

"Говорили і про ситуацію в безпеці зараз, зокрема про російські агресивні кроки у Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні та зрив роботи експортних шляхів означатимуть проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків", — зазначив він.

Зокрема, наголосив глава держави, це стосується "зернового коридору", для розблокування роботи якого буде скликано Раду Україна-НАТО.

"Я звернувся до Єнсу з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпечну кризу в Чорному морі ми можемо подолати", — додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, 19 липня, після виходу із зернової угоди, росія оголосила "тимчасово небезпечними" частину акваторії нейтральних вод у Чорному та Азовському морях, а всі судна, які прямують до українських портів, вона розцінюватиме, як "законні цілі". Тим самим рф оголосила блокаду українських портів.

21 липня українське Міноборони відповіло на цю витівку росії і аналогічним чином оголосило про блокаду російських портів.