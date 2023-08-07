Спочатку почули звук падіння: у Полтаві пролунав вибух у багатоповерховому будинку (фото та відео)

У будинку перекрили електро- та газопостачання

У Полтаві пізно ввечері в неділю, 6 серпня, пролунав вибух у багатоквартирному будинку. Двоє людей госпіталізовано.

Про це повідомив представник ДСНС Полтавської області Віталій Шкаревський, пише "Суспільне".

Інцидент трапився у мікрорайоні Інститут зв’язку. За попередньою версією стався вибух газу.

Територію навколо постраждалого будинку обгородили, там збирають уламки та скло. У будинку перекрили електро- та газопостачання. На подвір’ї розмістили штаб для координації дій мешканців багатоповерхівки.

За словами Шкаревського, шестеро людей деблокували рятувальники, решту жителів вивели. Людей до квартир, щоб забрати документи, домашніх тварин та речі, пускають лише у супроводі рятувальників.

Секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова повідомила, що рішення про матеріальну допомогу мешканцям постраждалого будинку ухвалюватимуть 8 серпня.

Як розповіла мешканка багатоповерхівки, перед вибухом вони почули звук падіння чогось важкого. Вона з дітьми перебувала в залі, і одразу побігла з ними до виходу. Чоловік перебував у дитячій, там провалилася підлога, чоловіка з поламаною ногою та іншими травмами забрала "швидка".

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 22 червня у Дніпровському районі Києва пролунав потужний вибух — причиною став витік газу в одній із багатоповерхівок.