В Турции во время загрузки судна с зерном прогремел взрыв: видео и подробности

Пострадало как минимум 10 человек

В Турецком порту, что в городе Дериндже раздался мощнейший взрыв. Клубы дыма поднимаются высоко над местом событий, а на жилые кварталы падают обломки.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, по данным CNN Turk, взрыв произошел в элеваторе в момент загрузки судна зерном. Пострадали две силосные башни.

"Стало известно, что взорвался один из силосов с пшеницей. Считается, что это произошло, когда корабль в этот момент загружал пшеницу", — говорит репортер с места событий.

Согласно предварительным данным от местных властей, пострадало 10 человек. Тяжесть их ранений не уточняется.

Местные жители говорят, что взрыв можно было услышать в различных уголках города, а на место событий поспешили спасатели.

В свою очередь авторы популярного украинского паблика "Труха" отмечают, что порт в Дериндже находится во внутреннем море Турции и активно использовался в "Зерновом коридоре".

Журналисты CNN, пишут, что взрыв в порту якобы мог произойти в результате взаимодействия химических веществ. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия уже несколько недель прицельно обстреливает ракетами и дронами украинские морские порты, откуда грузовые суда вывозили зерно из страны. Таким образом, страна-агрессорка полностью изменила тактику после остановки ею же зерновой сделки и пытается убить наш экспорт через Черное море.