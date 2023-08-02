Шантаж не удался? В США говорят, что россия хочет вернуться в зерновую сделку

В россии хотят возобновить экспорт удобрений

Власти россии вероятно заинтересованы в том, чтобы восстановить работу зернового коридора и готовы начать переговоры по этой теме. Это заявление прозвучало после того, как израильский корабль прорвал морскую блокаду черноморских портов.

Как сообщила представитель США при ООН Линда Томас-Гринфильд, это связано с желанием россии восстановить экспорт удобрений и возобновить сельскохозяйственные операции. Ее слова приводит Reuters.

Она объяснила, что если россия действительно хочет этого добиться, то ей придется возобновлять участие в зерновой сделке.

"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждению. Поэтому мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", — сказала она.

Как сообщалось ранее, 19 июля, после выхода из зерновой сделки, россия объявила "временно опасными" часть акватории нейтральных вод в Черном и Азовском морях, а все суда, которые следуют в украинские порты, она будет расценивать, как "законные цели". Тем самым рф объявила блокаду украинских портов.

21 июля украинское Минобороны ответило на это аналогичным образом — объявив о блокаде российских портов.

После этого россияне устроили массированные обстрелы украинских портов, вследствие чего около 180 тысяч тонн зерна было уничтожено.