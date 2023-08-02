Шантаж не вдався? У США кажуть, що росія хоче повернутися у зернову угоду

У росії хочуть відновити експорт добрив

Влада рф, ймовірно, зацікавлена в тому, щоб відновити роботу зернового коридору і готова розпочати переговори з цієї теми. Ця заява пролунала після того, як ізраїльський корабель прорвав морську блокаду чорноморських портів.

Як повідомила представник США при ООН Лінда Томас-Грінфільд, це пов’язано з бажанням росії відновити експорт добрив та відновити сільськогосподарські операції. Її слова наводить Reuters.

Вона пояснила, що якщо росія справді хоче цього досягти, то їй доведеться відновлювати участь у зерновій угоді.

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, 19 липня, після виходу із зернової угоди, росія оголосила "тимчасово небезпечними" частину акваторії нейтральних вод у Чорному та Азовському морях, а всі судна, які прямують до українських портів, вона розцінюватиме, як "законні цілі". Тим самим рф оголосила блокаду українських портів.

21 липня українське Міноборони відповіло на це аналогічним чином – оголосивши про блокаду російських портів.

Після цього росіяни влаштували масований обстріл українських портів, внаслідок чого близько 180 тисяч тонн зерна було знищено.