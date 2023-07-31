Хорватія простягла Україні руку допомоги щодо важливого питання: про що домовилися

Допомога Хорватії допоможе стабілізувати ціни на світовому ринку

Україна домовилася з Хорватією щодо допомоги в експорті зерна після виходу Росії з чорноморської зернової ініціативи.

Як інформує пресслужба МЗС, про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі зі своїм хорватським колегою Гордоном Грлічем-Радманом.

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Зараз ми працюватимемо над тим, щоб прокласти найбільш ефективні маршрути в ці порти та максимально скористатися цією можливістю", — повідомив Кулеба.

За його словами, кожна пропозиція допомоги у розблокуванні експорту є суттєвим внеском у продовольчу безпеку всього світу.

Крім того, український міністр подякував Хорватії за підтримку нашої країни на шляху до ЄС та НАТО, а також визнання Голодомору геноцидом українців. Окрім іншого, сторони обговорили продовження військової підтримки та реалізацію української "формули миру".

Варто зазначити, що після виходу Росії з угоди чорноморські порти зазнали масованих ракетних ударів, внаслідок яких було знищено близько 180 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося раніше, 17 липня росія повідомила, що не планує більше виконувати умови зернової угоди і виходить з угоди. 19 липня вона оголосила, що частина нейтральних вод в акваторії Чорного моря є "тимчасово небезпечною" зоною і пригрозила топити судна, які прямують до українських портів.

21 липня українське Міноборони відповіло на цю витівку рф і аналогічним чином оголосило про блокаду російських портів.