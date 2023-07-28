Блокада Чорного моря: чим Україна може відповісти на погрози росії

Наша країна має в своєму розпорядженні засоби, які могли б загрожувати російським судам

В умовах загрози російської блокади Чорного моря, на засіданні Ради Україна — НАТО вже запропоновано розгортання додаткових патрульних кораблів та посилення розвідувальної діяльності на користь України. Однак, більш дієвих кроків, на кшталт організації конвоїв супроводу, очікувати не варто, як і відновлення зернової угоди у звичному форматі.

Про це "Телеграфу" розповів військовий оглядач, головний редактор сайту "Апостроф" Денис Попович.

"Головними дійовими особами в організації таких конвоїв на Чорному морі могли б стати Туреччина, Румунія та Болгарія. Але все це – країни НАТО, а Альянс досі не хотів безпосередньо вплутуватися у конфлікт. Тим часом подібні конвої можуть означати таку участь. Я вже не кажу про те, що Туреччина прагне стати посередником у мирному врегулюванні, а Ердоган називав путіна своїм другом. Тому пацієнт швидше мертвий, ніж живий – реальних сценаріїв відновлення зернової угоди у колишньому форматі я не бачу", — повідомив експерт.

За його словами, Україна має в своєму розпорядженні засоби, які могли б загрожувати російським судам на Чорному морі — і військовим, і танкерам. Це безпілотні брандери (судно, навантажене легкозаймистими або вибуховими речовинами, що використовується для підпалу або підриву ворожого корабля. – Ред.) та протикорабельні ракети "Нептун" та "Гарпун".

"Про ефективність цих засобів можна розпитати членів екіпажу флагмана Чорноморського флоту рф, що вижили, — ракетного крейсера "Москва". Чи будуть вони застосовані у разі організації морської блокади (а якщо будуть, то за яких обставин це станеться), покаже час", – резюмує військовий оглядач.

Більше про те, чому немає адекватної реакції наших закордонних партнерів на блокаду Чорного моря та як наша країна зможе протистояти флоту росії, читайте в статті на сайті "Телеграф": "Блокада Чорного моря: чому Захід дозволяє це росіянам та чим відповість Україна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пряме зіткнення у Чорному морі турецького та російського флотів через збереження роботи зернового коридору є вкрай малоймовірним варіантом.