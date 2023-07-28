Блокада Черного моря: чем Украина может ответить на угрозы россии

Наша страна располагает средствами, которые могли бы угрожать российским судам

В условиях угрозы российской блокады Черного моря, на заседании Совета Украина-НАТО уже предложено развертывание дополнительных патрульных кораблей и усиление разведывательной деятельности в пользу Украины. Однако более действенных шагов, вроде организации конвоев сопровождения, ожидать не стоит, как и возобновление зерновой сделки в привычном формате.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель, главный редактор сайта "Апостроф" Денис Попович.

"Главными действующими лицами в организации таких конвоев на Черном море могли бы стать Турция, Румыния и Болгария. Но все это – страны НАТО, а Альянс до сих пор не хотел напрямую ввязываться в конфликт. Между тем подобные конвои могут означать такое участие. Я уже не говорю о том, что Турция стремится стать посредником в мирном урегулировании, а Эрдоган называл путина своим другом. Поэтому пациент скорее мертв, чем жив — реальных сценариев возобновления зернового соглашения в прежнем формате я не вижу", — сообщил эксперт.

По его словам, Украина располагает средствами, которые могли бы угрожать российским судам на Черном море — и военным, и танкерам. Это беспилотные брандеры (судно, нагруженное воспламеняющимися или взрывчатыми веществами, используемое для поджога или подрыва вражеского корабля. – Ред.) и противокорабельные ракеты "Нептун" и "Гарпун".

"Об эффективности этих средств можно расспросить выживших членов экипажа флагмана Черноморского флота РФ — ракетного крейсера "Москва" . Будут ли они применены в случае организации морской блокады (а если будут, то при каких обстоятельствах это произойдет), покажет время", – резюмирует военный обозреватель.

Больше о том, почему нет адекватной реакции наших зарубежных партнеров на блокаду Черного моря и как наша страна сможет противостоять флоту России, читайте в статье на сайте "Телеграф": "Блокада Черного моря: почему Запад позволяет это россиянам и чем ответит Украина".

Ранее "Телеграф" сообщал, что прямое столкновение в Черном море турецкого и российского флотов из-за сохранения работы зернового коридора является крайне маловероятным вариантом.