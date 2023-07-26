Мир ощутит последствия: в МВФ оценили, насколько вырастут цены на еду после остановки "зерновой сделки"

В МВФ поделились "разумной оценкой" роста цен на зерно

Выход россии из зерновой сделки существенно повлияет на рост цен на продукты питания во всем мире.

Как информирует Sky News, об этом рассказал главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуриншас.

"Мы все еще оцениваем, куда мы окажемся, но мы могли бы считать, что повышение цен на зерно где-то в диапазоне от 10 до 15% является разумной оценкой", — отметил эксперт.

По его словам, "зерновая сделка" позволяла обеспечить существенный поток продуктов питания из Украины и тем самым снизить давление на цены на мировом рынке. Теперь же последствия выхода россии из нее непременно отразятся на мировых ценах.

Как сообщалось ранее, 19 июля, после выхода из зерновой сделки, россия объявила "временно опасными" часть акватории нейтральных вод в Черном и Азовском морях, а все суда, которые следуют в украинские порты, она будет расценивать, как "законные цели". Тем самым рф объявила блокаду украинских портов.

21 июля украинское Минобороны ответило на эту выходку россии и аналогичным образом объявило о блокаде российских портов.