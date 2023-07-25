Укр

россия готовила срыв "зерновой сделки": ГУР добыло и показало секретный документ кремля

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Как россия срывала договоренности
Как россия срывала договоренности. Фото Коллаж "Телеграфа"

Меры по срыву "зернового соглашения" были разделены на несколько этапов

В россии для высшего военного руководства был подготовлен доклад "О работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации Инициативы". В этом документе речь идет о технологиях, используемых оккупантами для препятствования работе зернового коридора, которые в итоге привели в итоге к срыву соглашения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерство обороны Украины.

Основной задачей так называемого "совместного координационного центра" было максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках "зернового соглашения".

"Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток", — говорится в документе.

Отмечается, что меры по срыву "зерновой сделки" были разделены на несколько этапов. В ходе первого по инициативе президента россии владимира путина участие рф было приостановлено в сделке с 29.10.22 по 03.11.22. В свою очередь это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн. в октябре до 2,6 в ноябре.

Второй этап — меры по ограничению допуска судов в порт Южный, уменьшение количества инспекционных команд, а также остановка регистрации зерновозов. Это дало возможность россиянам ограничить объем вывоза продовольствия из Украины. В свою очередь Киев не смог экспортировать около 20 млн тонн грузов.

В отчете указано, что наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов, 7,8 млн тонн пришлось на третий этап (с 19 марта по 17 июля).

В ГУР добавили, что россияне уделили особое внимание срыву поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы.

"Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях", — отмечено в докладе.

Подводя итоги авторы этого документа подчеркнули, что "накопленный архив знаний позволит при решении подобных задач достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки". Это говорит о том, что в случае продления "зерновой сделки" страна-агрессор вновь использует свои "знания" для срыва договорённостей.

"Документ свидетельствует, что все действия по срыву "зернового соглашения" – часть единого заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации", — сказали в украинской разведке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах продолжения "зернового соглашения", но уже без участия в нем россии.

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#Украина #Россия #Зерно #Доклад #ГУР МОУ #зерновой коридор