росія готувала зрив "зернової угоди": ГУР видобуло та показало секретний документ кремля

Заходи щодо зриву "зернової угоди" були поділені на кілька етапів

У росії для вищого військового керівництва була підготовлена доповідь "Про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи". У цьому документі йдеться про технології, що використовуються окупантами для перешкоджання роботі зернового коридору, які в результаті призвели до зриву угоди.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерство оборони України.

Основним завданням так званого "спільного координаційного центру" було максимальне зменшення обсягу зерна, яке вивозилося у рамках "зернової угоди".

"Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби", — йдеться у документі.

Зазначається, що заходи щодо зриву "зернової угоди" були поділені на кілька етапів. У ході першого з ініціативи президента росії володимира путіна участь рф було припинено в угоді з 29.10.22 по 03.11.22. Своєю чергою, це призвело до падіння обсягів вивезення зерна з 4,2 млн у жовтні до 2,6 у листопаді.

Другий етап — заходи щодо обмеження допуску суден до порту Південний, зменшення кількості інспекційних команд, а також зупинення реєстрації зерновозів. Це дозволило росіянам обмежити обсяг вивезення продовольства з України. Своєю чергою, Київ не зміг експортувати близько 20 млн тонн вантажів.

У звіті зазначено, що найменша кількість продовольства, що експортувалася з українських портів, 7,8 млн тонн припала на третій етап (з 19 березня по 17 липня).

У ГУР додали, що росіяни приділили особливу увагу зриву постачання зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми.

"Припинено спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих по лінії Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких судів проходила лише після подання письмових зобов’язань про неучасть у подібних акціях", — зазначено у доповіді.

Підсумовуючи автори цього документа, підкреслили, що "накопичений архів знань дозволить при вирішенні подібних завдань досягти високого рівня ефективності в найкоротші терміни". Це свідчить, що у разі продовження "зернової угоди" країна-агресор знову використовує свої "знання" для зриву домовленостей.

"Документ свідчить, що всі дії щодо зриву "зернової угоди" – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок у його реалізації", — сказали в українській розвідці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський розповів про плани продовження "зернової угоди", але вже без участі в ній росії.