Світ відчує наслідки: у МВФ оцінили, наскільки зростуть ціни на їжу після зупинки "зернової угоди"

У МВФ поділилися "розумною оцінкою" зростання цін на зерно

Вихід росії із зернової угоди суттєво вплине на зростання цін на продукти харчування у всьому світі.

Як повідомляє Sky News, про це розповів головний економіст Міжнародного валютного фонду П’єр-Олів’є Гуріншас.

"Ми все ще оцінюємо, куди ми опинимося, але ми могли б вважати, що підвищення цін на зерно десь у діапазоні від 10 до 15% є розумною оцінкою", — зазначив експерт.

За його словами, "зернова угода" дозволяла забезпечити суттєвий потік продуктів харчування з України та тим самим знизити тиск на ціни на світовому ринку. Тепер наслідки виходу росії з неї неодмінно позначаться на світових цінах.

Як повідомлялося раніше, 19 липня, після виходу із зернової угоди, росія оголосила "тимчасово небезпечними" частину акваторії нейтральних вод у Чорному та Азовському морях, а всі судна, які прямують до українських портів, вона розцінюватиме, як "законні цілі". Тим самим рф оголосила блокаду українських портів.

21 липня українське Міноборони відповіло на цю витівку рф і аналогічним чином оголосило про блокаду російських портів.