Блокада Черного моря: почему Запад позволяет это россиянам и чем ответит Украина

ВСУ могут значительно "проредить" Черноморский флот рф, говорят военные эксперты

После выхода из зерновой сделки россия активно уничтожает нашу портовую инфраструктуру, угрожает топить суда, которые идут в украинские порты, проводит активное минирование и готовит корабли и авиацию для черноморской блокады. Оккупанты атаковали остров Змеиный и впервые ударили у границ члена НАТО – по порту Рени на Дунае.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему нет адекватной реакции наших зарубежных партнеров и чем может ответить Украина на фоне угроз Минобороны уничтожать суда, следующие в российские порты.

Реально ли вернуть зерновую сделку и топить российские суда

Военный обозреватель, главный редактор сайта "Апостроф" Денис Попович отмечает, что на прошедшем 26 июля заседании Совета Украина — НАТО уже предложены формы взаимодействия. А именно – развертывание дополнительных патрульных кораблей и усиление разведывательной деятельности в пользу Украины.

– Более резких шагов, вроде организации конвоев сопровождения, я не ожидаю. Главными действующими лицами в организации таких конвоев на Черном море могли бы стать Турция, Румыния и Болгария. Но все это – страны НАТО, а Альянс до сих пор не хотел напрямую ввязываться в конфликт. Между тем подобные конвои могут означать такое участие, – поясняет эксперт. – Я уж не говорю о том, что Турция стремится стать посредником в мирном урегулировании, а Эрдоган называл путина своим другом. Поэтому пациент скорее мертв, чем жив – реальных сценариев возобновления зерновой сделки в прежнем формате я не вижу.

Украина, продолжает Денис Попович, располагает средствами, которые могли бы угрожать российским судам на Черном море (и военным, и танкерам). Это беспилотные брандеры (судно, нагруженное легковоспламеняющимися либо взрывчатыми веществами, используемое для поджога или подрыва вражеского корабля. – Ред.) и противокорабельные ракеты "Нептун" и "Гарпун".

– Об эффективности этих средств можно расспросить выживших членов экипажа флагмана Черноморского флота рф – ракетного крейсера "Москва". Будут ли они применены в случае организации морской блокады (а если будут, то при каких обстоятельствах это произойдет), покажет время, – резюмирует военный обозреватель.

Чего боится Запад – и на что решится Украина

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

– Во-первых, Запад не отвечает должным образом на российский беспредел в Черном море, потому что до сих пор патологически боится открытой войны с рф, в первую очередь — с применением ядерного оружия.

Во-вторых, в Вашингтоне до сих пор рассматривают теоретические угрозы от Китая более важными для себя в шкале приоритетов – по сравнению с практическими шагами россии, направленными на уничтожение Украины и мирового порядка международных отношений.

А европейские союзники США не рискуют брать на себя ответственность – и фактически плывут по течению, калькируя внешнюю политику Белого дома. А еще (и это, пожалуй, самая важная причина) – сейчас в мире нет мощных лидеров типа Рейгана и Де Голля. Да и вообще, не просматривается лидерства свободного мира при определении правил игры на следующие 25—50 лет, – говорит он.

В Украине же, акцентирует эксперт, есть стремление к свободе и демонтажу "империи зла", которой давно уже стало так называемое государствоподобное террористическое образование под названием "российская федерация". В то же время, у нас нет достаточного количества сил и средств для этого.

Тем не менее, отмечает Вадим Трюхан, опыт ударов по Крымскому мосту, уничтожение крейсера "Москва", а также смелые вылазки наших беспилотников в глубокий тыл врага подсказывают, что вскоре мы сможем и значительно "проредить" Черноморский флот рф, уничтожить их летающие ракетоносители непосредственно на аэродромах их базирования.

– Недавняя статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного фактически анонсировала будущие победы украинского войска на территории нынешней россии. В духе древнерусских князей, он объявил публично "Иду на вы". А этот наш генерал слов на ветер не бросает, – акцентирует эксперт. – С усиленной помощью наших западных партнеров или без нее, но оккупанты потерпят фатальные поражения в Украине – и уже вскоре будут лишены способности не только заблокировать Черное море, но и пользоваться им. А также Азовским морем, как и вообще морскими путями для обеспечения своих войск.