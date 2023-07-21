Зеленский поговорил с Эрдоганом о "зерновой сделке": что известно

Запрос на разговор поступил со стороны Украины

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили дальнейшие перспективы работы "зернового соглашения".

Об этом сообщает турецкое издание ensonhaber.com со ссылкой на сообщение управления по коммуникациям администрации турецкого президента.

Отмечается, что запрос на проведение разговора поступил с украинской стороны.

"В ходе встречи лидеры подробно обсудили продление Соглашения о Черноморском зерновом коридоре. Во время разговора президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия для мирного урегулирования", — говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский сообщил, что поблагодарил Турцию за ее позицию, а также отметил, что разблокировка зернового коридора является абсолютным приоритетом.

Как сообщалось ранее, 19 июля, после выхода из зерновой сделки, россия объявила "временно опасными" часть акватории нейтральных вод в Черном и Азовском морях, а все суда, которые следуют в украинские порты, она будет расценивать, как "законные цели". Тем самым рф объявила блокаду украинских портов.

21 июля украинское Минобороны ответило на эту выходку россии и аналогичным образом объявило о блокаде российских портов.