Зеленський поговорив з Ердоганом про "зернову угоду": що відомо

Запит на розмову надійшов з боку України

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову, в якій обговорили подальші перспективи роботи "зернової угоди".

Про це повідомляє турецьке видання ensonhaber.com із посиланням на повідомлення управління з комунікацій адміністрації турецького президента.

Зазначається, що запит на проведення розмови надійшов з української сторони.

"Під час зустрічі лідери докладно обговорили продовження Угоди про Чорноморський зерновий коридор. Під час розмови президент Ердоган заявив, що Туреччина докладає інтенсивних зусиль для мирного врегулювання", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Зеленський повідомив, що подякував Туреччині за її позицію, а також зазначив, що розблокування зернового коридору є абсолютним пріоритетом.

Як повідомлялося раніше, 19 липня, після виходу із зернової угоди, росія оголосила "тимчасово небезпечними" частину акваторії нейтральних вод у Чорному та Азовському морях, а всі судна, які прямують до українських портів, вона розцінюватиме, як "законні цілі". Тим самим рф оголосила блокаду українських портів.

21 липня українське Міноборони відповіло на цю витівку росії і аналогічним чином оголосило про блокаду російських портів.