Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев объяснил "Телеграфу", что нужно для победы Украины

Эскалация на Черном море, демонстративный выход рф из зерновой сделки, тотальное минирование подходов к украинским портам, обстрелы их инфраструктуры, угрозы топить все корабли, которые попытаются зайти в Одессу или Николаев, – всё это не случайно началось вскоре после Вильнюсского саммита НАТО.

Россияне увидели, что Альянс боится обострения, – и тут же перешли в наступление. Решили проверить традиционным для себя бандитским методом, насколько далеко можно зайти.

Пока им кажется, что можно идти еще дальше. Но когда Черноморский флот рф будет потоплен, им будет казаться иначе.

А потопить его может лишь Украина. С помощью своих или западных ракет, дронов и так далее.

Пока ЧФ рф не будет уничтожен, ничего не изменится.

Подчеркиваю, нужны ракеты – и политическая воля. В Киеве, как я понимаю, политическая воля на такое решение есть. Нужны ракеты.

Сдержанная реакция той же Турции, тех же США обусловлена тем, что мир не хочет воевать с русскими. Мир не готов этого делать. Никто не готов, кроме Украины. Поэтому придется и дальше нам воевать самим. Важно лишь, чтобы союзники дали нормальные ракеты, чтобы мы могли потопить флот агрессора и принести спокойствие в Черное море.

Думаю, необходимые ракеты нам в итоге дадут американцы, британцы или французы.