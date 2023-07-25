Россияне решили заблокировать украинские порты опасным для судоходства способом: подробности

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила о дополнительных минах России в Черном море и угрозе атаки гражданского судоходства.

США с партнерами работают над возобновлением поставок зерна из Украины, которые заблокировала россия. После выхода из зерновой сделки россия придумывает дополнительные препятствия для движения кораблей в Черном море, минируя подходы к украинским портам.

россия заложила дополнительные мины в Черном море и может атаковать гражданское судоходство в регионе. Об этом заявила посол Великобритании в ООН, пишет сайт The Guardian.

Также, по словам представительницы Великобритании в ООН Барбары Вудворд, у Лондона есть информация, указывающая на то, что "российские военные могут еще больше расширить свои нацеливания на украинские зерновые объекты, включив нападения на гражданское судоходство в Черном море".

"Наша информация также указывает на то, что россия заложила дополнительные морские мины на подступах к украинским портам. Мы согласны с оценкой США, что это скоординированные усилия, чтобы оправдать и возложить вину на Украину за любые нападения на гражданские суда в Черном море", — подчеркнула представитель ООН.

Соответствующей информацией Риши Сунак поделился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора во вторник.

Как писал ранее сайт "Телеграф", россия хоть и сама тонет в санкциях, продолжает кошмарить Украину.