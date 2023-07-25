Росіяни вирішили заблокувати українські порти у небезпечний для судноплавства спосіб: подробиці

Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила про додаткові міни рф у Чорному морі та загрозу атаки цивільного судноплавства.

США з партнерами працюють над відновленням постачання зерна з України, які заблокувала росія. Після виходу із зернової угоди рф вигадує додаткові перешкоди для руху кораблів у Чорному морі, додатково мінімуючи підходи до українських портів.

росія заклала додаткові міни в Чорному морі і може атакувати цивільне судноплавство в регіоні. Про це заявила посол Великої Британії в ООН, пише сайт The Guardian.

Також, зі слів представниці Великої Британії в ООН Барбари Вудворд, Лондон має інформацію, яка вказує на те, що "російські військові можуть ще більше розширити свої націлювання на українські зернові об'єкти, включивши напади на цивільне судноплавство в Чорному морі".

"Наша інформація також вказує на те, що росія заклала додаткові морські міни на підступах до українських портів. Ми згідні з оцінкою США, що це скоординовані зусилля, щоб виправдати і покласти провину на Україну за будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі", — наголосила представниця ООН.

Відповідною інформацією Ріші Сунак поділився з президентом України Володимиром Зеленським під час телефонної розмови раніше у вівторок.

Як писав раніше сайт "Телеграф", росія хоч і сама тоне в санкціях, продовжує кошмарити Україну.