США попередили про нову загрозу для цивільних суден у Чорному морі

Окупанти роблять все можливе, аби припинити рух кораблів у Чорноморській акваторії

У Сполучених Штатах переконані, що росія вигадує додаткові перешкоди для руху кораблів у Чорному морі після свого виходу із зернової угоди. І допоки бункерний диктатор володимир путін висуває власні вимоги до Заходу, аби відновити постачання зерна, його військові додатково мінують підходи до українських портів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ речника Ради нацбезпеки Білого дому Адама Ходжа. За словами чиновника, у Білому домі володіють інформацією про нові задуми російського керівництва.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі", — заявив Ходж, додавши, що провину за це росія, звісно ж, хоче перекласти на Україну.

Також представник Білого дому нагадав, що в рф підкреслили: усі кораблі, котрі будуть рухатися Чорноморською акваторією в напрямку головних портів України, вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів. Це — один із елементів тиску, котрий росія чинить на цивілізоване суспільство.

Ще Ходж наголосив на тому, що окремо росіяни застосовують ракетні обстріли для створення нових руйнувань сільськогосподарської інфраструктури України. Зокрема, йдеться про влучання ворожих снарядів у портові будівлі 19 липня, коли було знищено понад 60 тисяч тонн зерна, готового до експорту.

"Телеграф" також писав, як у світі відреагували на обстріл портів із зерном, котрий здійснила російська армія.