Обстріл портів з зерном. Як світ реагує на злочин росіян

Посол США заявила, що Україна готова годувати світ, але бездушні дії рф негативно відображаються на мільйонах нужденних

У світі обурилися нічною атакою росіян по зернових терміналах в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок чого було знищено понад 60 тисяч тонн збіжжя. Ці термінали були задіяні в функціонуванні "зернового коридору".

"Телеграф" зібрав реакції заходу на цинічну атаку росії:

Німеччина: Кожна бомба б’є по найбідніших

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок у Twitter різко засудила удари по Одесі, наголосивши, що росія створює продовольчу кризу.

"Він (путін, — ред.) позбавляє світ будь-якої надії на прибуття українського зерна. Кожна з його бомб б’є і по найбідніших людях світу", – наголосила вона.

Міністр додала, що, хоча, шлях через Чорне море навряд чи можливо повноцінно замінити, Німеччина підтримує Україну і президента Володимира Зеленського, щоб зробити усе можливе і знайти альтернативні маршрути експорту водним, залізничним і дорожнім транспортом.

США: бездушні дії рф негативно відображаються на мільйонах

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала останні дії росії актами жорстокості, які негативно позначаються на мільйонах людей, які потребують допомоги:

"Ще більше актів жорстокості — на фоні того, як Росія використовує продовольство як зброю, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками. Україна готова годувати світ, але бездушні рішення росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей", — написала Брінк.

Велика Британія

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росія нещадно розбомбила Одеський порт, націлившись на зерносховища та термінали погрузки збіжжя.

"Отже, росія вийшла із зернової угоди яка була укладена, щоб гарантувати що глобальний ланцюжок не буде перерваний обстрілами росії території України. А потім нещадно розбомбила Одеський порт, цілячи у зерносховища та термінали погрузки збіжжя", — написала посол.

Інші оцінки

Військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке вважає, що своїми нищівними атаками на цивільну інфраструктуру в Одесі росія почала фактичну морську блокаду України. Рьопке пише, що з неділі в Україну не зайшло жодне судно, 11 вантажних суден у пастці.

Це призведе до проблем зі страхуванням суден і вантажів, у результаті всі цивільні перевезення в Україну та з України були припинені, цитує журналіст морського експерта.

"Сьогодні вночі росія спеціально атакувала та сильно пошкодила зернові потужності в Одеському порту. Це не що інше, як терор, а разом з ним росія – трохи більше, ніж огидна держава-ізгой", — пише Рьопке.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт вважає, що удар був явно спрямований на знищення можливостей України експортувати зерно у світ.

"Ще один ще більш масовий російський ракетний удар по Одесі сьогодні ввечері, явно спрямований на знищення можливостей України експортувати зерно у світ. І протиповітряна оборона виглядає менш щільною навколо Одеси, ніж у Київській області", — написав Більдт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 липня закінчився термін дії останніх домовленостей, які постійно продовжуються з липня минулого року. москва незадоволена невиконанням своїх умов (вимога постачати світові власне продовольство та добрива) і повернеться до угоди, коли їх виконають. Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, попри це, вважає, що президент рф володимир путін хоче продовження угоди. Він пообіцяв поговорити з ним на цю тему.