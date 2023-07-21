Війна — день 513: росія тоне в санкціях, але продовжує кошмарити Україну

Розповідаємо оперативно про головне за добу

ЄС, США, Велика Британія та Канада ввели нові пакети санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб, а також інших країн, які тим чи іншим чином допомагають рф. Але незважаючи на все це, країна-агресор не припиняє терор проти України та продовжує обстріли.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Існує загроза застосування ворогом ударних БПЛА за північним та північно-східним напрямками! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Карта бойових дій на початок дня від DeepState виглядає так:

Про те, що відбувалося 18 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 510: окупанти розпочали масштабний наступ на сході, а ЗСУ тиснуть на півдні

Інформацію за 19 липня дивіться за посиланням: Війна — день 511: окупанти намагаються відвернути ЗСУ від Бахмута і наступають у бік Куп’янська

З даними за 20 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 512: ЗСУ має успіхи на фронті, а окупанти продовжують обстріли міст