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Війна — день 513: росія тоне в санкціях, але продовжує кошмарити Україну

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав черговий день спротиву російським окупантам
Настав черговий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

ЄС, США, Велика Британія та Канада ввели нові пакети санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб, а також інших країн, які тим чи іншим чином допомагають рф. Але незважаючи на все це, країна-агресор не припиняє терор проти України та продовжує обстріли.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Існує загроза застосування ворогом ударних БПЛА за північним та північно-східним напрямками! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Карта бойових дій на початок дня від DeepState виглядає так:

Карта бойових дій Україна 21.07.2023

Про те, що відбувалося 18 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 510: окупанти розпочали масштабний наступ на сході, а ЗСУ тиснуть на півдні

Інформацію за 19 липня дивіться за посиланням: Війна — день 511: окупанти намагаються відвернути ЗСУ від Бахмута і наступають у бік Куп’янська

З даними за 20 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 512: ЗСУ має успіхи на фронті, а окупанти продовжують обстріли міст