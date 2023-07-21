Буде відповідь: Зеленський відреагував на загибель жінок та дітей від нових обстрілів росії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель дітей на Донеччині та жінок на Чернігівщині внаслідок обстрілів росіян. Глава держави пообіцяв, що окупанти не залишаться безкарними за свої злочини проти мирного населення.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні. Він також нагадав, що Одеська область теж зазнає регулярних обстрілів окупантів і за останній тиждень у регіоні постраждали понад 20 осіб, у тому числі двоє дітей.

Президент підкреслив, що удари по мирних містах може завдавати "тільки абсолютне зло" і пообіцяв, що буде відповідь.

"Крім того, буде ще більше консолідації світу для захисту та для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде", — заявив український президент.

Також глава держави розповів, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорив із військовим керівництвом захист міст, населення та портів від російських ударів. Він наголосив, що якщо в Росії хтось сподівається зробити Чорне море "простором тероризму та неподобства", то у них це не вийде. Крім того, увечері Зеленський планує провести телефонну розмову із президентом Туреччини.

"Знаємо, як захиститися, бачимо у світі готовність працювати разом надалі ще активніше, щоб дати спокій цьому регіону. Сьогодні ввечері планую провести телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Чорноморський регіон, продовольча безпека та інші важливі теми (планують обговорити — ред.)", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти вдарили по Запорізькій області, вбивши мирних громадян. Під обстріл потрапило місцеве сільгосппідприємство. Знищено техніку, будівлі та загинули його працівники.