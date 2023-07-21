Будет ответ: Зеленский отреагировал на гибель женщин и детей от новых обстрелов россии

Президент обсудил с военными вопрос защиты украинских городов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель детей в Донецкой области и женщин в Черниговской области в результате обстрелов россиян. Глава государства пообещал, что оккупанты не останутся безнаказанными за свои преступления против мирного населения.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении. Он также напомнил, что Одесская область тоже подвергается регулярным обстрелам оккупантов и за последнюю неделю в регионе пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.

Президент подчеркнул, что удары по мирным городам может наносить "только абсолютное зло" и пообещал, что последует ответ.

"Кроме того, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремления к справедливости, справедливому наказанию россии за все преступления этой войны. И такое наказание – будет", — заявил украинский президент.

Напомним, что сегодня днем оккупанты из артиллерии обстреляли село Дружба в Донецкой области, в результате чего погибли брат и сестра 2013 и 2007 года рождения. Также был нанесен удар по ДК в поселке Гончаровское, в результате которого погибли две женщины, одна из которых сотрудница дома культуры.

Также глава государства рассказал, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудил с военным руководством защиту городов, населения и портов от российских ударов. Он подчеркнул, что если в россии кто-то надеется сделать Черное море "пространством терроризма и безобразия", то у них это не выйдет. Кроме того, вечером Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом Турции.

"Знаем, как защититься, видим в мире готовность работать вместе в дальнейшем еще активнее, чтобы дать покой этому региону. Сегодня вечером планирую провести телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность и другие важные темы (планируют обсудить — ред.)", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты ударили по Запорожской области, убив мирных граждан. Под обстрел попало местное сельгозпредприятие. Уничтожена техника, здания и погибли его работники.