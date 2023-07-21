Россияне нанесли удар по Запорожской области: убили работников сельхозпредприятия (фото)

Прокуратура уже завела уголовное дело

Запорожская область вновь подверглась обстрелу со стороны оккупантов. В ночь на 21 июля россияне нанесли удар по Гуляйпольской общине, что в Пологовском районе. Погибли мирные граждане.

Об этом сообщает пресс-служба Гуляйпольской территориальной общины.

Как стало известно под обстрел попало местной сельгозпредприятие. Уничтожена техника, здания и погибли его работники.

"Каждый день в новостях мы получаем известия о гибели украинцев, защищающих нашу страну от захватчиков. Сегодня – ужасная новость о потерях тружеников поля. Молодые, энергичные, имели семьи, мечтали и работали во благо страны. В мгновение ока оборвалась жизнь четырех наших земляков", — говорится в сообщении.

Погибшими стали: Курман Сергей, 1994 г.р, Грибачев Руслан, 1992 г.р., Бережной Вячеслав, Лысенко Иван, 1980 г.р.

Ранения также получили Самойлович Юрий и Резников Денис.

"Трудно понять, что ребята больше не вернутся домой. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. За вами скучает вся община. Всегда будем о них помнить…", — написали в пресс-службе.

Тем временем в Офисе генпрокурора Украины уже отчитались об открытии уголовного дела по факту данного преступления.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — рассказали правоохранители.

Напомним, что корреспондент "Телеграфа" побывал в Гуляйполе, которое регулярно подвергается российским обстрелам и показал, как сейчас выглядит родина Нестора Махно.

Напомним, ранее мы писали о том, что 21 июля россияне также обстреляли и Черниговщину. К сожалению, и в этом случае не обошлось без погибших.