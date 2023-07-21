На Черниговщине есть прилет: куда попала российская ракета (фото)
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По предварительным данным, жертв нет
В одном из населенных пунктов Черниговской области в результате российского ракетного удара повреждено здание местного дома культуры.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
По предварительной информации, обошлось без жертв, другая информация уточняется.
Отметим, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале в 11:14 сообщил, что враг атакует Черниговщину ракетами и призвал жителей не игнорировать тревогу.
Напомним, 21 июля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В профильных Telegram-каналах сообщают, что в "красных" областях на карте есть угроза обстрелов со стороны оккупантов. Потому всех граждан просят находиться в укрытиях.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 июля в Одесской области были зафиксированы прилеты российских ракет. Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские "Калибры" попали в одно из агропредприятий области, где расположен склад зерна. При этом враг запустил ракеты по нестандартному сложному маршруту, что осложнило возможность их обнаружения и обезвреживания.