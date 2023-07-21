На Черниговщине есть прилет: куда попала российская ракета (фото)

По предварительным данным, жертв нет

В одном из населенных пунктов Черниговской области в результате российского ракетного удара повреждено здание местного дома культуры.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

По предварительной информации, обошлось без жертв, другая информация уточняется.

Разрушенный дом культуры

Отметим, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале в 11:14 сообщил, что враг атакует Черниговщину ракетами и призвал жителей не игнорировать тревогу.

Напомним, 21 июля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В профильных Telegram-каналах сообщают, что в "красных" областях на карте есть угроза обстрелов со стороны оккупантов. Потому всех граждан просят находиться в укрытиях.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 июля в Одесской области были зафиксированы прилеты российских ракет. Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские "Калибры" попали в одно из агропредприятий области, где расположен склад зерна. При этом враг запустил ракеты по нестандартному сложному маршруту, что осложнило возможность их обнаружения и обезвреживания.